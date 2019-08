p>CALCIOMERCATO BOLOGNA BIGON PULGAR / La dirigenza delè chiamata nei prossimi giorni a risolvere il caso: il centrocampista rossoblu ha dichiarato nei giorni scorsi di voler lasciare la città per aspirare a livelli più alti dopo essere stato uno dei protagonisti assoluti della passata stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il ds rossolbu Riccardo Bigon è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per fare il punto sul futuro del giocatore: ''Non so se resterà, non dipende da noi. È l'unico giocatore che abbiamo in rosa con la clausola rescissoria.Una delle soddisfazioni più grandi è vedere Erick che torna dalla Coppa America in anticipo, che sale in ritiro in Austria da Bologna, quando noi fra due giorni rientriamo, pur di stare con la squadra tre giorni, che arriva col sorriso,i mettendosi subito ad allenare e abbracciando tutti".