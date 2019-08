JUVENTUS DYBALA PARATICI / In attesa del sì di Dybala: la Juventus e il Manchester United hanno imbastito la trattativa che potrebbe portare Lukaku a Torino e la 'Joya' ai 'Red Devils' ma serve il via libero dell'argentino per far decollare l'operazione.

Impresa che sembra difficile viste le richieste del calciatore che hanno già provocato la reazione stizzita del club inglese con l'intervento diper rimettere la trattativa nei binari giusti: oggi proprio il responsabile dell'aria sportiva della Juventus incontreràa Torino proprio per fare il punto della situazione sulla trattativa con il Manchester United. Lo riferisce 'sportmediaset.it', secondo cui al vertice potrebbe partecipare anche il vicepresidente bianconero Pavel Nedved.