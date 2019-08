Calciomercato Milan, arriva un'offerta importante per Kessie

CALCIOMERCATO MILAN KESSIE - Nelle ultime ore in casa Milan è tornata a circolare con insistenza il nome di Angel Correa. L'attaccante argentino vuole vestire la maglia rossonera, ma l'Atletico Madrid non fa sconti dal momento che in questa sessione di calciomercato ha già incassato cifre record e non ha bisogno di cedere.

Il club meneghino, quindi, deve fare qualche sacrificio in uscita: l'indiziato numero uno resta, ma la Roma che è la squadra più interessata all'ala spagnola lo valuta nell'ambito di uno scambio. Per tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI In soccorso, come per, potrebbero arrivare gli inglesi del: secondo 'Sport Mediaset' i Wolves avrebbero presentato un'offerta da 28 milioni di euro per Franck. Una cifra che il Milan preferirebbe incassare da André, senza dimenticare che il nuovo tecniconon vorrebbe privarsi del mediano ivoriano.