p>CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MANCHESTER UNITED / Mentre laha da tempo incassato il sì di Romelu, ilè chiamato in fretta a trovare quello con Pauloper sistemare l'ultimo tassello di uno scambio già concordato con la 'Vecchia Signora'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset' però l'affare è ancora in salita a causa delle alte richieste dell'entourage del giocatore: Antun (rappresentante, non agente di Dybala) infatti avrebbe chiesto 15 milioni di euro per portare a termine l'affare, proposta che non è stata accolta benevolmente dai vertici del Manchester United. Da qui l'intervento di Paratici che starebbe cercando di mediare per arrivare ad una soluzione utile a non far saltare l'affare.