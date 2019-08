MILAN LEAO KAKA' / Rafael Leao è pronto per la sua nuova avventura al Milan. L'attaccante portoghese rilascia le prime parole da giocatore rossonero in un'intervista a 'Milan Tv'.

Ecco le sue dichiarazioni: "Da bambino sceglievo sempre il Milan alla Playstation - ha spiegato - Ha vinto 7 Champions League, ci sono giocatori che hanno fatto la storia con questa maglia. Sono orgoglioso di giocare dove ha già giocato Kakà. Come gioco? Sono veloce, mi piace puntare gli avversari, fare assist, non solo segnare. Gioco per aiutare la squadra, darò il massimo, spero che con me Piatek segni tanti gol".