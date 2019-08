CALCIOMERCATO MILAN MANCHESTER UNITED ANDRE SILVA / Marco Giampaolo ha diramato la lista dei 22 convocati del Milan in vista della sfida, valevole per l'International Champions Cup, in programma contro il Manchester United domani pomeriggio al Principality Stadium di Cardiff.

Spicca la presenza tra questi diil portoghese nei giorni scorsi è stato ad un passo dal. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco l'elenco dei convocati:

PORTIERI: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Reina

DIFENSORI: Conti, Calabria, Gabbia Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic,

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Krunic, Mionic

ATTACCANTI: Andrè Silva, Piatek, Suso, Maldini, Castillejo, Borini