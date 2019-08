p>CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS DYBALA / Il futuro di Pauloè destinato ad avere un peso enorme sul calciomercato della Juventus: la dirigenza della 'Vecchia Signora' lo vuole inserire come pedina di scambio nella trattativa con ilper Romelued è in attesa di una risposta definitiva da parte del proprio numero 10. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Una scelta che riguarderà da vicino anche l'Inter, fino a qualche giorno fa vicinissima a Lukaku: la dirigenza nerazzurra però con l'inserimento dei rivali si è tirata fuori dalla corsa per il belga ma potrebbe tornare alla carica nei prossimi giorni qualora Dybala dicesse di no ai 'Red Devils'. C'è però un retroscena clamoroso del 'Corriere della Sera' che riguarda questo strano intreccio di mercato che riguarda proprio l'Inter e Dybala: sull'argentino non ci sarebbe solo il Manchester United e il Paris Saint Germain, ma nelle ultime ore Marotta sarebbe tornato alla carica proponendo un maxi stipendio al 10 della Juventus.