CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA / Uno dei principali oggetti del desiderio di mercato della Juventus è Federico Chiesa. Da tempo i bianconeri sono in pressing sul talento della Fiorentina, che gradirebbe la destinazione e ha sua svolta ha spinto con i viola per andare via.

Ma secondo l'edizione odierna di 'Repubblica' ci sarebbe stata una svolta. Il giocatore sarebbe stato convinto dalla determinazione della società e in primis del neo presidentea tenerlo e dall'entusiasmo riguardante il nuovo progetto a restare quantomeno per un'altra stagione in Toscana.