CALCIOMERCATO SAMPDORIA BEN ARFA / Laè al lavoro per cercare di regalare anuovi innesti in vista della prossima stagione: secondo quanto riportato da 'Sky Sport' il tecnico blucerchiato vorrebbe un nuovo rinforzo in attacco.

Mentre la pista Rigoni si raffredda per le richieste alte degli agenti del giocatore, ecco spuntare la suggestione Ben Arfa. Il francese ex Paris Saint Germain attualmente è svincolato, dopo aver collezionato nella passata stagione 18 presenze e 5 gol con il Rennes.