Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: proposto Rabello, i dettagli

CALCIOMERCATO ROMA RABELLO ATLETICO MINEIRO FONSECA ESCLUSIVO - Continua la caccia della Roma al difensore centrale invocato anche pubblicamente dall'allenatore Paulo Fonseca. Oltre ai soliti noti, Alderweireld, Lovren e Glik, si aggiunge anche un sudamericano alla lista.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , è stato proposto, direttamente al tecnico portoghese, il nome di Igor. Il 24enne difensore brasiliano, sotto contratto con l'fino al dicembre del 2022, è un profilo interessante: si tratta di un centrale di piede destro, senza passaporto comunitario, che ha una valutazione inferiore ai 10 milioni di euro. Non rappresenta, al momento, una priorità per la Roma, che cerca principalmente un calciatore mancino per quella posizione, ma è una soluzione che gli uominigiallorossi stanno vagliando.