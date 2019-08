CALCIOMERCATO JUVENTUS MIRANDA BARCELLONA - Mentre tiene banco il possibile scambio col Manchester United tra Dybala e Lukaku, la Juventus si muove anche su altri fronti. In particolare, è sempre viva la pista che porta a Juan Miranda, 19enne esterno sinistro del Barcellonadel quale vi abbiamo parlato nel mese scorso.

Come riportato dalla nostra redazione, il Nazionale Under 19 della, protagonista all'Europeo di categoria, è finito nel mirino dei bianconeri che sarebbero pronti ad affondare il colpo. I catalani, però, vorrebbero mantenere il controllo del cartellino del prodotto del vivaio. Nel frattempo, si è parlato della possibilità di inserire Miranda nell'operazionecol: secondo 'El Desmarque', però, Miranda sarebbe molto interessato alla proposta della Juve e il suo inserimento in questo affare si sta complicando. Resta, in ogni caso, da convincere il Barcellona che non hanno intenzione di lasciar partire il calciatore a titolo definitivo, senza ottenere il diritto di recompra. Su Miranda c'è anche l'