CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI NAINGGOLAN / Nainggolan è vicino a tornare a vestire la maglia del Cagliari, come analizzato anche da Calciomercato.it.

Il 'Corriere dello Sport' in edicola quest'oggi fornisce alcuni dettagli sull'operazione che dovrebbe andare in porto in queste ore: l'dovrebbe pagare gli ultimi due stipendi del calciatore, con il Cagliari che subentrerà negli impegni economici a partire da settembre. I sardi dovranno occuparsi solo di questo aspetto, dal momento che l'operazione sarebbe stata impostata attraverso un prestito secco gratuito fino a giugno. Tra oggi e domani l'expotrebbe approdare in Sardegna per le visite mediche.

