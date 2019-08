CALCIOMERCATO JUVENTUS ACQUISTI CESSIONI DYBALA LUKAKU / Impegnata con le due società di Manchester in un doppio scambio, la Juventus vive momenti decisivi per il suo calciomercato. La campagna acquisti inglese termina l'otto agosto, data ormai prossima e che richiede un'accelerata nelle trattative in corso. Dopo gli arrivi di Ramsey, Rabiot, Buffon, Demiral, Pellegrini e de Ligt, la rosa di Sarri sembra necessitare di rinforzi nel reparto offensivo. Così, dopo l'interesse per Icardi, le attenzioni si sono spostate su Lukaku, obiettivo anche dell'Inter, la quale, però, non si è mai avvicinata alla richiesta di 83 milioni di euro fatta dagli inglesi: clicca qui per restare aggiornato. Calciomercato.it fa il quadro sulle mosse juventine: dallo scambio Dybala-Lukaku a quello tra Cancelo e Danilo passando per Higuain e Perin, le ultime su acquisti e cessioni della Juventus.

Juventus, da Dybala-Lukaku a Cancelo-Danilo: scambi in corso

L'affare che sta tenendo i tifosi col fiato sospeso è quello per Romelu Lukaku. E' lui, dopo de Ligt, il secondo grande colpaccio voluto dai bianconeri. La concorrenza interista è stata superata grazie al possibile inserimento della 'Joya' nell'affare che prevederebbe anche un conguaglio in favore della Juve, la quale garantirebbe al belga un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione. La riuscita della trattativa, quindi, dipende solo da Dybala, che intanto attende novità dal suo agente, volato a Londra per trattare coi 'Red Devils': 8,5 milioni a stagione l'offerta di ingaggio per l'argentino, 10-12 milioni la richiesta (senza restrizioni del 25% in caso di mancato accesso alla Champions League). Atterrato ieri in Italia, Dybala potrebbe presto parlare con Sarri e Paratici. Proprio quest'ultimo avrebbe in mente un viaggio a Londra per stringere i tempi dell'accordo.

Juventus, da Miranda a Higuain: le ultime fra entrate e uscite

Intanto, sull'asse Torino-Manchester c'è in ballo un'altra trattativa importante: la Juve sembra intenzionata ad accettare l'offerta del City , che peravrebbe proposto 30-35 milioni di euro più il cartellino di, al quale andrebbe un quinquennale da circa 4,5 milioni a stagione più bonus. Il portoghese già questo week-end è atteso in Inghilterra dove lunedì sosterrebbe le visite mediche.

Detto delle trattative più calde del momento, restano da definire altre questioni sia in entrata sia in uscita. Considerata la possibile partenza di Pellegrini in prestito, sulla corsia sinistra serve un elemento in grado di far rifiatare Alex Sandro. Così, come anticipato in esclusiva da 'Calciomercato.it', la Juventus ha messo nel mirino Miranda, terzino spagnolo 19enne che il Barcellona vorrebbe cedere solo in prestito o anche a titolo definitivo (richiesta intorno ai 10 milioni di euro circa), ma con il diritto di recompra assicurato. Condizioni non gradite alla Juventus, che intanto avrebbe incassato l'interessamento del giocatore. Separatamente dal discorso Perin, invece, la Juve col Benfica ha trattato anche Joao Ferreira, terzino destro 18enne valutato 10-11 milioni di euro. Per quanto concerne il portiere, sfumato proprio il trasferimento in Portogallo, negli ultimi giorni è avanzata l'ipotesi Aston Villa. In Premier League piacciono anche Khedira e Matuidi: il primo è seguito da Wolverhampton e Arsenal, mentre il secondo piace al Manchester United. Ai 'Red Devils', però, potrebbe finire anche Mandzukic, per il quale la trattativa starebbe proseguendo positivamente sulla base di 10-15 milioni di euro, cifra che potrebbe essere usata come conguaglio proprio nel maxi affare Dybala-Lukaku. Infine, resta da definire il futuro di Higuain che, nonostante le dichiarazioni del fratello-agente, è considerato in uscita: su di lui resta forte la Roma, che attende il suo sì forte di un accordo già trovato con la Juve per il prestito con obbligo di riscatto.