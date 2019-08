Roma, inserimento per Llorente: piace anche a Lazio e Fiorentina

CALCIOMERCATO ROMA LLORENTE LAZIO FIORENTINA SVINCOLATO - Fernando Llorente è uno degli svincolati di lusso sul mercato. Nonostante l'età, 34 anni, non mancano gli estimatori per l'ex calciatore di Tottenham e Juventus, tra le altre. E in Serie A ci sono tre club che sarebbero pronti ad accaparrarselo.

A Lazio e Fiorentina , infatti, bisogna aggiungere la, almeno stando alle parole del giornalista Roberto: "Mi dicono che la Roma sia interessata a Llorente - le sue parole a 'Top Calcio 24' - La sua richiesta d'ingaggio è comunque alta, 4.5 milioni di euro". Vedremo chi la spunterà.