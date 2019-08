CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER CITY CANCELO DANILO / Novità importanti per il secondo scambio milionario tra Torino e Manchester. La Juventus, riporta 'Tuttosport', avrebbe deciso di accettare la proposta del City, che per avere Cancelo offre una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro più il cartellino di Danilo: clicca qui per restare aggiornato.

Nei contatti col brasiliano dovrebbe essere proposto un contratto quinquennale da circa 4,5 milioni a stagione più bonus, mentre il portoghese potrebbe volare a Manchester già nel weekend per svolgere le visite mediche all’inizio della settimana ed essere tesserato prima dell'8 agosto, data in cui termina il mercato inglese in entrata. Alla base di questa decisione ci sarebbe anche la volontà dei bianconeri di non trattenere un calciatore scontento e reduce da una stagione altalenante.