CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED LUKAKU PARATICI / Il calciomercato stringe. Non quello italiano ovviamente. Ci si riferisce alla finestra di trasferimenti inglese, che chiuderà il prossimo 8 luglio. Entro quella data infatti la Juventus dovrà, giocoforza, chiudere l'operazione Lukaku con il Manchester United.

Per questo motivo, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', nella testa distarebbe frullando l'idea di tornare nuovamente a Londra per cercare di sbloccare al più presto la trattativa con i Red Devils, in cui potrebbe rientrare anche Dybala

