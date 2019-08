Napoli, De Laurentiis studia Zaha: ecco la proposta

CALCIOMERCATO NAPOLI ZAHA CRYSTAL PALACE / Il Napoli sta cercando un esterno che sia in grado di far fare alla formazione di Ancelotti un salto di qualità.

Nelle ultime ore sarebbe in ascesa il nome di Wilfried Zaha, attaccante per il quale il Crystal Palace chiederebbe non meno di 65 milioni di euro . Secondo quanto affermato da 'La Gazzetta dello Sport', il patron dei partenopei De Laurentiis starebbe seriamente prendendo in considerazione l'idea di portare l'ivoriano all'ombra del Vesuvio e potrebbe proporre agli inglesi un pagamento dilazionato negli anni per riuscire a coprire la valutazione richiesta.

