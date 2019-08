CALCIOMERCATO ROMA REAL MADRID MARIANO DIAZ / La Roma continua a lavorare sul mercato per cercare di assicurarsi un centravanti che possa ereditare il ruolo ora ricoperto da Edin Dzeko, ormai promesso sposo dell'Inter. Oltre a Higuain, Petrachi avrebbe ripreso i contatti con il Real Madrid, grazie alla mediazione di Baldini.

Secondo il 'Corriere dello Sport', il DS ex Torino infatti vorrebbe portare Mariano Diaz nella Capitale in prestito. Questa soluzione, al momento, non sarebbe contemplata da Florentino, il quale valuterebbe il proprio tesserato 20 milioni di euro. Tra 10 giorni i giallorossi affronteranno gli spagnoli in amichevole e potrebbero tornare a parlare del classe '93, il quale pretenderebbe un ingaggio da 4 milioni a stagione.

