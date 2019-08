CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA LUKAKU SCAMBIO MANCHESTER UNITED - Paulo Dybala ha ancora quarantotto ore per decidere il suo futuro. Tornato a Torino ieri dopo le vacanze in Argentina, 'La Joya' non si allenerà fino a lunedì 5 agosto, come da programma iniziale. Il ritorno anticipato in Italia servirà per discutere con la Juventus, e con l'allenatore Maurizio Sarri, per capire davvero cosa fare. Il club bianconero ha già raggiunto l'accordo con l'agente di Romelu Lukaku, dopo l'incontro svelato in esclusiva da Calciomercato.it con l'agente Federico Pastorello a Milano, e discute dello scambio di giocatori col Manchester United.

Di contro, il consulente di Dybala,, sta cercando la quadratura del cerchio con i 'Red Devils': la richiesta monstre, secondo i tabloid inglesi, è superiore ai 20 milioni di euro a stagione . Un accordo si potrà trovare intorno ai 10 milioni, ma è decisiva la volontà del numero 10, alle prese anche con questioni legate ai diritti d'immagine relative al 2016 . Entro domenica sera, sostiene il 'Sun', Dybala dovrà prendere una decisione: continuare la sua avventura con la Juve, che comunque gli ha fatto intendere di essere disposta ad ascoltare offerte per la sua eventuale cessione, oppure volare ine unirsi alla squadra di Ole Gunnar. Questa mattina sono previsti nuovi colloqui tra l'entourage del calciatore e la dirigenza del club inglese, si preannuncia un weekend decisamente infuocato sull'asse Italia-Inghilterra.