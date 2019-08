CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK RINNOVO / Arkadiusz Milik sta facendo parlare di sé in casa Napoli e, stavolta, non per i gol segnati. L'attaccante polacco è entrato al centro dei discorsi per le questioni relative al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2021. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', il bomber avrebbe chiesto alla dirigenza del Napoli il raddoppio dell'attuale stipendio percepito (circa 1,8 milioni a stagione).

, dal canto suo, non sarebbe intenzionato ad arrivare a tali cifre e questo complicherebbe la situazione.

Che fare dunque? Se non trovasse l'accordo per il rinnovo, Milik onorerebbe comunque il suo contratto con il Napoli, vista la sua voglia di rimanere nella città campana. Il tutto però sarebbe condizionato da un eventuale arrivo di Icardi, che potrebbe metterlo alle strette per quanto riguarda un posto da titolare.