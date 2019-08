Inter, braccio di ferro con il Napoli per Icardi: 'colpa' di Pepe

CALCIOMERCATO INTER ICARDI NAPOLI PEPE / Tutta colpa di Pepe. L'affare sfumato del Napoli per l'esterno offensivo francese starebbe portando alcune ripercussioni anche per quanto riguarda la questione relativa a Mauro Icardi. I partenopei starebbero corteggiando Maurito per provare a regalarlo a Carlo Ancelotti. Oltre all'accordo con il calciatore, un ostacolo non di poco conto sarebbe rappresentato dalle alte richieste dell'Inter.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', infatti, la Beneamata, vista la disponibilità dia investire 85 milioni per Pepe, avrebbe chiesto 75 milioni per il bomber argentino. Tale cifra sarebbe stata giudicata eccessiva dal club campano.

Intanto ieri la dirigenza dell'Inter avrebbe ribadito all'ex capitano di non far parte del nuovo progetto tecnico, incentivandolo a guardarsi intorno e a valutare le offerte di altri club, tra i quali ci sarebbe anche la Roma.