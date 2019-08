Inter, Cavani prende tempo: rinviata la decisione

CALCIOMERCATO INTER CAVANI PSG / Allontanatosi decisamente Lukaku, sempre più diretto verso la Juventus, l'Inter si sarebbe messa sulle tracce di un nuovo bomber da regalare ad Antonio Conte, voglioso di abbracciare un rinforzo per il proprio reparto offensivo. La dirigenza nerazzurra avrebbe messo sul proprio taccuino il nome di Edinson Cavani, il cui contratto con il PSG scadrà nel 2020.

Cifre a parte, il problema principale per addivenire alla fumata bianca, secondo il 'Corriere dello Sport', sarebbe proprio quello relativo alla volontà del diretto interessato: il Matador non sarebbe ancora entrato nell'ordine di idee di cambiare aria. La sua idea per il momento non è quella di lasciare Parigi, dal momento che un addio di Neymar potrebbe clamorosamente rilanciarlo al centro dei progetti dei transalpini. Tuttavia la possibilità di vedere Cavani con la maglia nerazzurra non sarebbe ancora scemata del tutto, dal momento che la chiusura non sarebbe stata definitiva: bisognerà aspettare i prossimi giorni.

