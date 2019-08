CALCIOMERCATO JUVENTUS SAN PAOLO UFFICIALE DANI ALVES / Niente ritorno alla Juventus per Dani Alves. L'esperto terzino brasiliano, in Italia accostato con insistenza ai bianconeri e all'Inter, è un nuovo calciatore del San Paolo: clicca qui per restare aggiornato sulle news di mercato e non solo.

Attraverso una nota sul suo sito ufficiale, il club brasiliano ha infatti annunciato la firma del giocatore fino a dicembre 2022. Entusiasta per l'acquisto, il presidente Carlos Augusto de Barros e Silva ha rilasciato alcune parole: "Un giorno ho detto a Daniel che sarebbe venuto a suonare al San Paolo, il suo club del cuore. Oggi ho l'immensa gioia e l'orgoglio di aver mantenuto quella promessa". Il club ha successivamente comunicato che il campione indosserà la maglietta numero dieci.