CALCIOMERCATO MILAN CORREA / Il Milan accelera per Angel Correa, talento 24enne dell'Atletico Madrid. Ieri, nell’incontro di un’ora e mezza nella sede rossonera tra Boban, Massara e Jimenez, agente dell’attaccante, il club ha incassato il sì del giocatore.

Restano quindi da limare le distanze economiche con la società spagnola, che continua a chiedere 50 milioni di euro complessivi mentre il Milan, riporta 'Tuttosport', resta fermo sull'offerta da 40 milioni cash e 5 di bonus. Intanto, il calciatore avrebbe parlato in modo chiaro alla sua società: clicca qui per restare aggiornato.

Correa, riporta la 'Gazzetta dello Sport', avrebbe fatto presente alla dirigenza dell’Atletico di non prendere in considerazione nessuna offerta all’infuori di quella rossonera. Proprio questa mossa potrebbe favorire l'accordo tra le due società ponendo i milanesi in una posizione più vantaggiosa rispetto alle scorse settimane.