Milan, Donnarumma verso la permanenza: rinnovo complicato

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA RINNOVO / Quella di Gianluigi Donnarumma sembrava una cessione certa in casa Milan. L'estremo difensore infatti era dato per partente soprattutto per le questioni legate al fair play finanziario. In realtà questo scenario non si è mai concretizzato e ora il futuro del portierino sembrerebbe essere ancora in rossonero. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', a meno di clamorosi inserimenti da parte di top club, il classe '99 dovrebbe proseguire la sua carriera a Milanello.

Terminato il mercato però, il Diavolo dovrà necessariamente avviare i colloqui per il rinnovo di un contratto che attualmente scadrà nel 2021. La trattativa si preannuncia difficile: Donnarumma al momento guadagna 6 milioni di euro a stagione e il Milan non potrebbe permettersi di conferirgli un ingaggio ancora più elevato. Qualora però l'estremo difensore non rinnovasse, il club milanese perderebbe gran parte del valore del suo cartellino. È una situazione intricata, che la società dovrà cercare di risolvere al più presto.

