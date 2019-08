CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Ore frenetiche per lo scambio Lukaku-Dybala. Mentre l'attaccante del Manchester United attende con ansia di trasferirsi in Italia, i bianconeri e gli inglesi stanno provando a convincere l'argentino a compiere il percorso inverso. Dybala ieri è atterrato a Torino, dove però non ha incontrato Sarri e Paratici. Rimandata anche la sua presenza alla Continassa che, secondo la 'Gazzetta dello Sport', non avverrà nemmeno oggi: molto amareggiato, il calciatore si sarebbe chiuso in casa e nel silenzio, apprezzando però la presenza di alcuni fan sotto casa.

Già oggi potrebbero esserci altre novità: clicca qui per restare aggiornato.

In data odierna, riporta la rosea, potrebbe esserci un nuovo contatto con Paratici (che pensa di tornare presto a Londra) e magari anche con Sarri. Intanto, il suo agente Antun è rimasto a Londra, dove prova a trovare un'intesa col Manchester United: 8,5 milioni di euro a stagione l'offerta di ingaggio, circa 10 milioni la richiesta; i consulenti della 'Joya', inoltre, così come previsto già per Pogba, non vorrebbero rischiare il taglio del 25% dello stipendio in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Dietro l'angolo, sia per Lukaku che per Dybala, c'è sempre l'Inter, pronta ad approfittare di un mancato accordo definitivo: inerazzurri, oltre al belga, hanno nel mirino anche il talento in uscita dalla Juventus.