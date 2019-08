Milan, futuro Otamendi: arriva la decisione

CALCIOMERCATO MILAN OTAMENDI CITY / C'è ancora il ManchesterCity nel futuro di Otamendi.

Il difensore argentino - accostato prima allae poi aloltre che a Valencia e Atletico Madrid - dovrebbe continuare a giocare per i Citizens. 'The Sun' conferma che non sarebbero arrivate offerte concrete e Otamendi potrebbe così sostituire Kompany, tornato a giocare in patria. I pochi giorni che mancano alla chiusura del mercato, inoltre, spingono proprio verso questa soluzione.