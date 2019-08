CALCIOMERCATO MILAN SUSO ANDRE SILVA / L'asse Milan-Ligue 1 potrebbe proseguire. Dopo gli affari portati a buon fine con il Lille, con Leao diventato rossonero (anche Djalo nell'affare), Boban, Maldini e Massara potrebbero finanziare gli ultimi colpi di mercato grazie ai soldi provenienti dal campionato francese.

Come è ben noto, il Monaco non ha ancora mollato Andree la possibilità che l'affare vada in porto nelle prossime ore è viva. Ma oltre al campione portoghese, il Milan vorrebbe liberarsi anche di: lo spagnolo, valutato 35-40 milioni di euro, piace - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - a due club francesi. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Sull'ex Liverpool non va dimenticato c'è sempre ladi Fonseca.