ROMA GARCIA FONSECA/ Intervistato ai microfoni de 'Il Romanista', Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, ha parlato di Paulo Fonseca, nuovo tecnico giallorosso: "Va sostenuto. Il suo arrivo è diverso al mio, ho preso la squadra dopo quello che accadde il 26 maggio".

Garcia ha poi aggiunto: "La Roma al momento è forte, vedremo poi col mercato. Avere un derby subito può preoccupare, ma va visto come un'opportunità come ho fatto io. Spero possa essere così anche in questo caso".