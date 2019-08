Calciomercato Juventus, scambio Cancelo-Danilo: gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO DANILO / Non c'è accordo tra Juventus e ManchesterCity per lo scambio Cancelo-Danilo. I bianconeri, che in un primo momento volevano solo cash, avrebbero aperto all'arrivo del terzino brasiliano, che non rientra nei piani di Guardiola. Il problema - come riporta 'Sky Sport' - è sulle valutazioni che i due club fanno dei calciatori.

La forbice, al momento, è di qualche milione: per la Juventus Danilo vale 25 milioni di euro e Cancelo 70; per i Citizens, invece, il valore del brasiliano è 30, quello del portoghese poco meno di 60. Problemi, inoltre, anche per lo stipendio di Danilo, che guadagna 5-6 milioni netti a stagione.