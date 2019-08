Manchester United, il Tottenham vuole Bruno Fernandes

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED BRUNO FERNANDES / La Premier League nel futuro di BrunoFernandes. Il centrocampista ex Sampdoria è esploso con lo Sporting. Club pronto a lasciare per volare in Inghilterra: sul calciatore - accostato anche all'Inter - non c'è solo il ManchesterUnited.

Dall'Inghilterra raccontano che il Tottenham sarebbe in trattativa con i portoghesi. In giornata dei rappresentanti degli Spurs - riporta 'SkySports' - avrebbero incontrato lo Sporting. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Per il Manchester Fernandes non sembra essere una priorità e ila soffiarlo alla concorrenza.