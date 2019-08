p>FIORENTINA CECCHI GORI LLORENTE MALUSCI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Alberto, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del nuovo corso viola e dell'interessamento per Fernando: "Sentire nomi così importanti mi fa tornare in mente la società ai tempi diquando ogni anno venivano effettuate delle operazioni ben mirate". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Malusci ha poi aggiunto: "Pensavo che Montella venisse esonerato invece Commisso ha voluto conoscerlo di persona, e questa è stata una mossa molto intelligente. Lirola? Da anni non si vedeva un terzino come lui a Firenze".