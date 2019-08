Calciomercato Inter, caso Icardi: Wanda Nara non ci sta!

CALCIOMERCATO INTER CASO ICARDI TWEET WANDA NARA / La telenovela Icardi si è arricchita quest'oggi di un nuovo capitolo: stando alle ultime news di giornata l'Inter avrebbe comunicato al giocatore che non verrà inserito nelle liste Figc e Uefa, invitandolo dunque a cercarsi una nuova squadra.

La risposta di Icardi, che nel frattempo continua ad essere un obiettivo della Roma ma anche di, sarebbe stata quella di non voler cambiare aria. Un muro contro muro che dunque continua. Pochi secondi fa Wanda, moglie e procuratore del bomber, ha lanciato un nuovo tweet: "Capire è un verbo troppo dificile. Molti preferiscono 'giudicare'", Difficile non pensare che non faccia riferimento alle vicende di giornata