CALCIOMERCATO MILAN CORREA/ Dopo l'arrivo di Rafael Leao, il Milan non sembra avere intenzione di fermarsi con i movimenti in attacco. Stando infatti a quanto riportato da 'Sky Sport', il club rossonero e l'entourage di Angel Correa, presente oggi a casa Milan, avrebbero trovato l'accordo per l'approdo a Milano del calciatore originario di Rosario.

L'attaccante dell'Atletico Madrid avrebbe infatti detto sì al Milan, rifiutando la proposta del Monaco. L'ultimo scoglio ora sarebbe quello dell'accordo fra le due società, rossoneri e Colchoneros che, dopo le trattative delle scorse settimane, dovrebbero tornare a parlare del classe 1995.