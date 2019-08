EUROPA LEAGUE DEBRECEN TORINO / Dopo il netto 3-0 dell'andata, il Torino si impone anche in trasferta e si libera dell'ostacolo Debrecen. I granata, grazie alla vittoria per 4-1 in Ungheria, passano il turno e si avvicinano dunque all'obiettivo fase a gironi dell'Europa League. Ad indirizzare la gara è Simone Zaza, uno dei migliori nelle fila toriniste, con un mancino che batte l'estremo difensore avversario al 25'. Pochi minuti dopo Izzo sfrutta alla perfezione il cross di Ansaldi e infila da due passi il 2-0.

Nella ripresa il gol della bandiera è del nigerianoal 52', maristabilisce il doppio distacco al 69', imbeccato perfettamente da Zaza. Nel finale c'è spazio anche per la prima gioia continentale per, prodotto del settore giovanile.

Unica nota negativa per i granata è l'infortunio di Daniele Baselli.

Marcatori:

Debrecen-Torino 1-3: Zaza (T) 25', Izzo (T) 33', Garba (D) 52', Belotti (T) 69'