CALCIOMERCATO SERIE A JACKSON POROZO / Insieme al connazionale Rezabala, finito nel mirino del Torino, Jackson Porozo è sicuramente uno dei migliori prospetti ecuadoregni e del Sudamerica in generale. Sul giovane difensore, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, hanno messo gli occhi pure diverse squadre della nostra Serie A. Alto 192cm e bravo ad impostare, il classe 2000 si è messo in grande mostra all'ultimo Sudamericano Sub-20, vinto con il suo Ecuador, e al Mondiale under 20 dello scorso giugno.

Ilci ha visto giusto strappandolo al Manta nell'agosto di un anno fa per poco più di 800 mila euro. Il club brasiliano vuole puntarci con decisione nel prossimo futuro, con la certezza che l'investimento verrà sicuramente ricompensato. Già qualche società europea importante si è mossa in maniera concreta. In Brasile si è parlato della, una voce che non ha trovato conferme ma non si può escludere che i giallorossi siano tra i club che guardano con attenzione al quasi diciannovenne, mentre il presidente José Carlosha svelato che a gennaio ci ha provato l'con una offerta da 3,5 milioni di euro, giudicata insufficiente.