Inter-Icardi, la 'guerra' continua: le ultime

Inter-Icardi, la 'guerra' continua.

Come riporta Fabrizio Biasin, giornalista di 'Libero' notoriamente vicino al bomber argentino e a sua moglie-agente, la società nerazzurra ha ribadito al bomber di Rosario che non verrà inserito nelle liste Figc e Uefa relative alla prossima stagione, invitandolo inoltre a scegliere una destinazione tra le richieste arrivate, ovvero quelle dele della Roma (tramite intermediari vicini all'Inter) . Lui, che ha messo in cima la Juventus come opzione in caso di divorzio dall'Inter, ha però sua volta ribadito di voler restare a Milano.