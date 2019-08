CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER LUKAKU / Juventus o Inter? Per Lukaku, in attesa di novità sul suo futuro, il presente si chiama Manchester United. Un presente messo oggi in bella mostra. Come riportano i media inglesi, infatti, il belga si è regolarmente presentato al media day dei 'Red Devils' posando con la divisa Home ufficiale della prossima stagione.

Su Instagram, poi, il suo compagno di squadraha pubblicato una 'Storia' dove è protagonista assieme al bomber belga, probabilmente al rientro da una sessione di allenamento (vedi in alto). Ricordiamo che Il bomber potrebbe approdare alla Juve, con la quale è già d'accordo, se Dybala accettasse il trasferimento allo United . L'Inter al momento è dietro, ma intenzionata a non mollare, di più a rilanciare qualora la 'Joya' dicesse no al trasloco in Inghilterra. Il tempo comunque stringe, dato che il mercato inglese chiuderà i battenti l'8 agosto.