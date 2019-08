CALCIOMERCATO INTER CONTE LUKAKU DYBALA ZAPATA REBIC SUAREZ / L'Inter ha inseguito a lungo Romelu Lukaku, ma adesso il belga appare lontanissimo. Su di lui piombata con prepotenza la Juventus, che può scippare ai nerazzurri quello che era stato identificato come il centravanti ideale da Conte per il suo ciclo. Ora il tecnico interista sfoglia la margherita delle alternative, un attaccante di spessore serve come il pane per una squadra che diversamente sarebbe incompleta. Marotta è al lavoro per un possibile contro-sgarbo ai bianconeri, insidiando nuovamente Dybala.

Altra pista che torna d'attualità è quella legata a Duvan, il colombiano è stato ed è ancora nel mirino dell'Inter, che però dovrà abbattere le resistenze dell', che difficilmente vorrà privarsi del suo bomber principe a poche settimane dallo storico debutto in Come appreso da Calciomercato.it, si riprende a parlare di Rebic ma la trattativa con l'Eintracht Francoforte non decolla. E c'è, a sorpresa, un nome nuovo, che può infiammare davvero San Siro. Suarez è ai ferri corti con il Barcellona , l'arrivo diin Catalogna può spingere l'uruguaiano all'addio. Il calciomercato autorizza i sogni, anche quelli apparentemente impossibili.