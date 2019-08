MILAN UFFICIALE PLIZZARI LIVORNO / Alessandro Plizzari è un nuovo giocatore del Livorno.

Il portiere classe 2000 lascia quindi ile si trasferisce in Toscana con la formula del prestito. L'estremo difensore cremasco andrà dunque a rinforzare il club labronico per la prossima stagione. Ad ufficializzare l'affare è stato lo stesso club rossonero: trasferimento in prestito secco sino al giugno 2020.