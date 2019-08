Calciomercato Inter, contatti per Rebic: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO INTER REBIC / Con Ivan Perisic attaccante e non più esterno, l'Inter potrebbe considerare di prendere un'ala gradita al tecnico Antonio Conte. Da qui il ritorno di fiamma per Rebic, croato ex Fiorentina dell'Eintracht Francoforte già seguito a giugno.

Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, i contatti con l'entourage del calciatore proseguiranno, sebbene la trattativa non sia ancora sulla pista di decollo. Servirà infatti ancora un pò di tempo per conoscere il futuro dell'ex viola, valutato circa 40 milioni di euro e per il quale i toscani vantano il 50% sulla futuro rivendita.