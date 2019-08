Napoli, Betis su Milik: spunta il retroscena

CALCIOMERCATO NAPOLI BETIS MILIK / Napoli in bilico tra Milik e Icardi, il futuro dell'attaccante polacco in azzurro non appare così scontato e si pensa anche a una sua eventuale sostituzione.

Rilancio dalla Spagna sull'interessamento del, con 'Estadio Deportivo' che scrive come una prima bozza di accordo tra gli andalusi e l'entourage del centravanti fosse stato già trovato a gennaio. Per il Betis, la principale alternativa resta, anche perché per ora il Napoli non cede a cifre inferiori ai 60 milioni di euro.