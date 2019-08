Cagliari, conto alla rovescia per Nandez: le ultime

CAGLIARI NANDEZ / Conto alla rovescia in casa Cagliari per l'arrivo di Nahitan Nandez. Come riportato da 'Sky Sport', dopo il saluto ai tifosi del Boca Juniors il centrocampista è subito volato in Uruguay per recuperare alcuni effetti personali.

Successivamente il 23enne raggiungerà l'Italia per concludere il trasferimento al club rossoblu. Come ampiamente anticipato da Calciomercato.it, Nandez arriverà al Cagliari per circa 18 milioni di euro , firmando un contratto pluriennale, con ogni probabilità quinquennale (scadenza 2024).