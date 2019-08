Juventus, torna d'attualità lo scambio Cancelo-Danilo: le ultime

JUVENTUS CANCELO MANCHESTER CITY DANILO / Sono ore roventi sull'asse Torino-Manchester e non solo per Paulo Dybala. In attesa di conoscere il futuro dell'attaccante argentino, infatti, si è riaperta anche la pista Cancelo-Manchester City: la dirigenza dei 'Citizens' insiste per il terzino portoghese e continua a proporre Danilo.

La Juventus, dal canto suo, finora ferma su una richiesta di solo cash, ha dato una prima apertura allo scambio tra i due terzini, con gli intermediari che sono già al lavoro per portare avanti la trattativa. Nuovo fronte piuttosto caldo, dunque, in casa bianconera. Si attendono ulteriori sviluppi.