Calciomercato Milan, Correa non tramonta: concorrenza dalla Spagna

CALCIOMERCATO MILAN CORREA / Ilnon molla la presa per Angel: lo sbarco in Italia dell'attaccante argentino dell'sembrava molto vicino ma negli ultimi giorni la trattativa ha subito un forte rallentamento.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' i contatti tra i due club sono ripresi: la trattativa è in stand-by, manca l'accordo tra Milan e Atletico anche se Correa rimane un obiettivo importante del mercato rossonero. Da registrare il possibile inserimento del Valencia: l'entourage dell'argentino infatti è in contatto anche con il club spagnolo.