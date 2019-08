SONDAGGIO CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA LUKAKU / Alla fine del mercato manca esattamente un mese e un giorno: le big della Serie A sono ancora a caccia di grandi colpi dal mercato ma molti sono stati già definiti.

De Ligt, Godin, Rafael Leao o Manolas per citarne alcuni: chi tra Juventus, Inter, Milan e Napoli si è rafforzato maggiormente fino a qui? Questa domanda Calciomercato.it l'ha posta su Twitter, attraverso un sondaggio, ai suoi followers. Secondo il 57% laè quella che ne esce più rafforzata, dietro ilcon il 21% delle preferenze. Solo il 12% per l', fa peggio ilcon il 10%. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI