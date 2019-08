CALCIOMERCATO BARCELLONA SUAREZ - Reduce dalla Copa America, Luis Suarez ha raggiunto i compagni di squadra del Barcellona. In rosa ha trovato anche il nuovo grande colpo dei blaugrana: Antoine Griezmann, arrivato dall'Atletico Madrid. Un acquisto salutato con gioia dai tifosi ma non dal centravanti uruguaiano.

Come riportato dall'emittente iberica 'Cuatro', infatti, nella parte dell'allenamento dei catalani aperta ai media, i due attaccanti non si sono nemmeno mai guardati in faccia, restando sempre a debita distanza.

Non corre buon sangue tra i protagonisti sin dal Mondiale dello scorso anno, quando prima del quarto di finale tra Uruguay e Francia, Suarez rispose così al transalpino che aveva detto di sentirsi mezzo uruguaiano: "Lui è francese e non sa qual è il sentimento di un uruguagio e lo sforzo che facciamo per portare al successo un Paese così piccolo". L'ex Liverpool potrebbe finire sul mercato e chissà che Juventus ed Inter, alla ricerca di un bomber, non possano farci un pensiero anche se il suo ingaggio è un bel problema.