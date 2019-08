CALCIOMERCATO FIORENTINA ROSSI / E' una Fiorentina che vuole parlare sempre di più americano: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'ultima idea della dirigenza viola porta il nome di Diego Rossi, attaccante uruguaiano classe 1998 in forza al Los Angeles FC.

Si tratta di una seconda punta, dal grande talento che potrebbe anche giocare sulla corsia esterna d'attacco: è cresciuto calcisticamente nel, ora è pronto al grande salto in Europa dopo aver siglato 13 gol in 25 presenze nell'ultima stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI