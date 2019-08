JUVENTUS FERRATO LUKAKU DYBALA POGBA/ Il possibile scambio Dybala-Lukaku, i movimenti di mercato, il futuro di Pogba. Questi e altri i temi nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Luca Ferrato, corrisponde in Italia della BBC per lo sport.

Sono ore decisive per l'ipotetico scambio Dybala-Lukaku tra Juventus e Manchester United. Si farà o c'è la possibilità che salti?

"La sensazione è che la trattativa possa sbloccarsi da un momento all'altro. Lukaku ha già dato l'ok per la Juventus ed è in attesa. Il nodo più che altro riguarda Dybala. L'argentino è stato catapultato in questa situazione forse senza volerlo. Fermo restando che dovrà parlare con la Juventus, punta a guadagnare il più possibile".

Si è parlato di una richiesta intorno ai 12 milioni di euro netti a stagione.

"Infatti sono troppi e lo United non darà mai questi soldi a Dybala.

Al massimo potrà arrivare a 10 milioni, quindi l'argentino deve ridurre le sue pretese".

Il Manchester United cederà Lukaku solo se avrà Dybala come contropartita tecnica?

"Sì. Certo, i Red Devils non hanno molto tempo, visto che il mercato inglese in entrata chiude l'8 agosto".

Molti tifosi della Juventus sono contrari a questo scambio. In particolare non ritengono Lukaku un grande giocatore. Secondo te è il partner ideale di Ronaldo?

"Credo proprio di sì. Lui è un bomber capace però anche di dialogare con la squadra, è tecnico e si muove molto malgrado il suo peso. Creerebbe molti spazi al portoghese, che potrebbe accentrarsi per tentare la via del gol. Conte s'innamorò di lui agli Europei 2016 quando era ct dell'Italia, in una sfida contro il Belgio".

Un altro giocatore della Juventus di cui si è parlato molto in chiave Premier League è Cancelo, destinazione Manchester City. Trasferimento ancora possibile?

"Non credo che si farà, secondo me si è perso l'attimo giusto. Cancelo non è più una priorità per Guardiola".

Pogba andrà al Real Madrid o la Juventus ha ancora qualche speranza?

"Il francese andrà al Real Madrid, vuole essere allenato da Zidane. Ci saranno sviluppi a breve. Si era parlato anche di Juventus, ma lui in realtà da tempo ha scelto il club spagnolo".