Calciomercato Milan, addio Donnarumma: è già 'prenotato'

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA - A livello italiano ed europeo, l'ultimo mese della sessione estiva di calciomercato si concentrerà sugli attaccanti. Salvo sorprese, invece, non dovrebbero esserci movimenti tra i portieri top. Il discorso dovrebbe essere rimandato di dodici mesi, quando a dare il via alle danze dovrebbe essere Jan Oblak, estremo difensore sloveno dell'Atletico Madrid che in Francia danno come promesso sposo del Paris Saint-Germain.

CLICCA QUI! per le altre notizie di mercato. Per rimpiazzarlo, secondo il sito spagnolo 'El Gol Digital', i Colchoneros avrebbero intenzione di puntare tutto su Gianluigi, considerato l'erede ideale per età e rendimento. Sempre alle prese con la spada di Damocle del fair play finanziario, ildovrà centrare la qualificazione in Champions League se vorrà contrastare gli assalti delle big al suo portiere.